РИАМО - 11 мар. Московские следователи проверят информацию СМИ о том, что подростка избили во время прохождения диспансеризации в столичной поликлинике, сообщила РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Из информационного сообщения следует, что в одной из поликлиник столицы пациент жестоко избил 15-летнего юношу, который проходил диспансеризацию», – сказала Иванова.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.