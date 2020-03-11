РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мар. В городском округе Люберцы сформируют новый состав Общественной палаты, ее представители начнут работу в июле текущего года, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Формирование состава пройдет в три этапа: выдвижение кандидатов, их обсуждение и утверждение.

«В июле завершается срок полномочий действующего состава палаты, поэтому начинаем работу по утверждению новых представителей общественного органа. Свою кандидатуру от инициативных групп, общественных организаций и в порядке самовыдвижения люберчане могут предложить с 16 марта», - сказал Ружицкий.

По итогам первого этапа на сайте Общественной палаты Московской области будут опубликованы списки кандидатов. Далее последуют консультации и собеседования с кандидатами, голосование и опрос третьих лиц. В результате проведенных мероприятий будет сформирован рейтинг будущих представителей палаты.

«Новый состав палаты будет утвержден губернатором, региональной Общественной палатой и окружным советом депутатов», - уточнил Ружицкий.

В ходе первого пленарного заседания общественной палаты, которое пройдет в июле, будут избраны председатель, его заместители, председатели профильных комиссий, а также утвержден регламент.