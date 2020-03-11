РИАМО - 11 мар. Следователи проводят проверку после публикации в СМИ информации о том, что в столице ребенка госпитализировали после оказания медицинских услуг на дому, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

Ранее СМИ сообщили о том, что в столичном районе Южное Бутово маленький мальчик пострадал после неудачной процедуры обрезания крайней плоти.

«В квартире жилого дома на юго-западе Москвы младенцу была оказана медицинская услуга, в результате которой ребенок был госпитализирован в больницу с кровотечением», – сказала Иванова.

Следователи установят обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавила она.