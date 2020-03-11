РИАМО - 11 мар. Глава городского округа Воскресенск Артур Болотников вместе с городским прокурором Андреем Малютиным, депутатом Мособлдумы Алексеем Мазуровым, депутатом совета депутатов Сергеем Слеповым вручили двум ветеранам медали к 75-летию Победы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Медалями к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне награждены ветеран войны Валентин Морозов и участник войны Андрей Волох», – говорится в сообщении.

Болотников поблагодарил их за Победу, бодрость духа и верность Родине. Также он пожелал им крепкого здоровья и счастливых дней.

Военные годы Андрея Волоха запомнились ему голодом и гибелью отца на фронте. В 1944 году он пошел учиться в Зенитное училище, после – на курсы оружейного мастера полка в Коломне. После шести лет службы в армии пришел работать аппаратчиком на химкомбинат.

История Валентина Морозова началась в Ярославской области. На фронт его призвали в 1943 году. Отучившись на минометчика в апреле 1944 года, молодой солдат попал на 1-й Прибалтийский фронт. Участвовал в освобождении Литвы и Латвии. После войны устроился на химкомбинат газосварщиком, где и проработал до пенсии.