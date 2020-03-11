РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 мар. Инспекторы отдела ГИБДД Балашихи в ходе рейда у остановки «Платформа Никольское» рядом с железнодорожной станцией проверили 28 водителей автобусов на соблюдение правил дорожного движения при перевозке пассажиров, нарушений не выявлено, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Мы выявляем случаи остановки автобусов в неположенном месте, проверяем высадку пассажиров, соблюдение правил пользования ремнями безопасности, управление неисправным транспортным средством. Кроме профилактической работы проводятся рейды «Тахограф» и «Автобус», направленные на выявление нарушений перевозчиками», - сказал начальник отдела технического надзора ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» майор полиции Александр Соколов.

Он добавил, что у водителей проверили удостоверения и документы на машину. Кроме того, инспекторы осмотрели аварийные выходы, а также и внешнее и внутреннее состояние автобусов. Всего во время рейда инспекторы проверили 28 автобусов, среди них нарушений выявлено не было.

«В салонах автобусов есть номера телефонов ГИБДД, любой может позвонить нам и пожаловаться на работу водителей», - отметил Соколов.

Исполнительный директор компании-перевозчика Олеся Егорова рассказала, что их транспорт оборудован камерами видеонаблюдения.

«Есть камера заднего вида, другие направлены на дорогу и водителя. Со всеми работниками, выходящими на рейсы, мы проводим инструктаж о запрете использования любых гаджетов. Их внимание должно быть сосредоточено на дороге. Все водители в компании проходят ежегодное обучение у специалистов, аттестованных Ространснадзором», - подчеркнула Егорова.