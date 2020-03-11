РИАМО - 11 мар. План ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2020 год утвердили в администрации городского округа Воскресенск, работы предусмотрены в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Всего в этом году приведут в порядок более 40 участков дорог общей протяженностью более 30 километров. 21 дорога включена в список по просьбам жителей, 20 – по предложениям на портале «Добродел», – говорится в сообщении.

Ремонтные работы начнутся с наступлением устойчивой погоды и будут продолжаться все лето.

В частности, дорожный ремонт пройдет в Воскресенске на улицах Колина, Гоголя, Рябиновая, Семиславская, Льва Толстого. Кроме того, будет отремонтированы дороги в селе Конобеево, поселке Виноградово, Хорлово, деревнях: Губино, Бочевино, Расловлево, Ворщиково, Гостилово, Цибино, Елкино и других населенных пунктах.