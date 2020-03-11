РИАМО - 11 мар. Суд сократил в два раза штраф компании «Агротерминал» из Подольска за нарушение требований земельного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Изначально ведомство оштрафовало владельца земельного участка площадью 2,7 гектара на 400 тысяч рублей, но суд снизил эту сумму до 200 тысяч рублей.

«В результате проведения проверки управлением ООО «Агротерминал» было привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ, в виде наложения административного штрафа в размере 400 тысяч рублей. Не согласившись с постановлением управления, ООО «Агротерминал» обратилось в Раменский городской суд Московской области с заявлением об отмене вышеуказанного постановления»,- говорится в сообщении.

В конце прошлого года суд признал правомерность привлечения к ответственности Россельхознадзором собственника земельного участка, но сумму штрафа снизил.