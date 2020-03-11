РИАМО - 11 мар. В Одинцовском городском округе следователи проводят проверку по информации СМИ об уничтожения водоема при строительстве торгового центра в деревне Лохино, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ ПО Московской области.

«Согласно данным СМИ, местные предприниматели фактически уничтожили единственный водоем, куда стекала талая вода. Пруд был засыпан грудой песка и строительного мусора для возведении парковочного пространства около торгового центра, расположенного вблизи водоема», – говорится в сообщении.

В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.