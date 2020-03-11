РИАМО - 11 мар. Муниципальный центр управления регионом, расположенный в здании администрации городского округа Воскресенск, получил наивысшую оценку по итогам проверки, которую проводили сотрудники регионального Госадмтехнадзора, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

ЦУР обеспечивает оперативное решение обращений, поступающих от населения. С помощью уникальных информационных систем в круглосуточном режиме здесь производятся сбор и анализ данных во всех сферах деятельности муниципалитета. Сотрудники получают данные от портала «Добродел», горячих линий губернатора, профильных ведомств и отраслевых систем.

«Специалисты Госадмтехнадзора Московской области на выездной проверке работы муниципального ЦУР в области благоустройства оценили его работу. Контроль проходил по специально разработанному чек-листу. Воскресенск получил высшую оценку – пять баллов из пяти», – говорится в сообщении.

Работа ЦУР находится на личном контроле главы округа. Каждый свой рабочий день Артур Болотников начинает с ознакомления с вопросами, поступившими за сутки.

К примеру, житель пожаловался на наличие граффити на вентиляционных шахтах на крыше дома №1/2 по улице Октябрьской. Рисунок вандалов был закрашен. Жители дома №3а по улице Интернатская, расположенного в поселке Хорлово, сообщили о неприятном запахе питьевой воды. Проблема была устранена.

«Конечно, не получится в одночасье ответить на все вопросы и найти выход из всех острых ситуаций. Но важно стремиться к этому, и Московская область в числе первых осваивает и берет на вооружение все самые современные разработки, в том числе и в управленческой сфере», – отметил Болотников.

Центр управления регионом открыли в Подмосковье в конце 2018 года. ЦУР «знает» обо всем, что происходит в Московской области. Его главными задачами являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни региона. Информация в штаб поступает из системы «Добродел», соцсетей, интернет-приемных и так далее.