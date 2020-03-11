РИАМО - 11 мар. В конференц-зале администрации городского округа Воскресенск состоялся третий этап областной олимпиады старшеклассников по избирательному праву, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

От Воскресенска в олимпиаде приняли участие три ученика из 9, 10 и 11-го классов. Они представляют Ратчинскую общеобразовательную школу, лицей №23 и школу №4. Ребята преодолели школьный и муниципальный этапы интеллектуальных соревнований, а теперь попробовали свои силы на областном уровне.

«Олимпиада впервые проходила в онлайн-режиме. Школьникам пришлось решать задачи, взятые из реальной жизни. Вопросы были связаны в основном с работой избирательной комиссии на участках и с ситуациями, которые могли там возникнуть», – говорится в сообщении.

За две минуты подготовки команда должна была найти правильный ответ и представить его на суд жюри. В критериях оценки числится не только правильность ответа, но и доступность изложения, а также оригинальность.

Сложность олимпиады по избирательному праву еще и в том, что ребята должны обладать знаниями по истории, экономике и обществознанию. Финальный этап планируется провести в начале мая 2020 года. По итогам будет определен один победитель в каждой из категорий, которые включают 9, 10 и 11 классы.