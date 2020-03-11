РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мар. Новые урны установят на улице Раевского в микрорайоне Кутузово Подольска до 1 мая по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой провести благоустройство в микрорайоне Кутузово. Он отметил, что на пути от платформы Кутузовская в микрорайон отсутствуют урны. Из-за этого недобропорядочные граждане бросают мусор по округе.

«Администрация округа рассмотрела обращение по вопросу включения работ по благоустройству данной пешеходной зоны в программу благоустройства общественных территорий. Работы были включены в данную программу. По указанному адресу (по улице Раевского - ред.) будут установлены урны до 1 мая 2020 года», - сказал замглавы администрации Подольска по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.