РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мар. В подмосковном Подольске по средам психологи и репетиторы смогут бесплатно пользоваться помещениями коворкинга «Три совы», сообщается в группе «Коворкинг в Подольске» в соцсети «ВКонтакте».

«По средам в коворкинге для психологов и репетиторов «Три Совы» на улице Февральская, 50, будут проходить «Среды развития» - дни открытых дверей для всех желающих. Это возможность провести бесплатное мероприятие (встречу, лекцию, мастер-класс, вебинар) для своих клиентов, коллег или друзей без платы за аренду помещения», - говорится в сообщении.

Коворкинг располагает четырьмя отдельными небольшими кабинетами, каждый из которых вмещает от четырех до семи человек. Условия для выступающих - самостоятельный набор аудитории, анонс для сайта организации и группы в соцсетях о предстоящем мероприятии, фотоотчет.

По всем вопросам, связанным с участием в «Средах развития», нужно обращаться по телефону или WhatsApp: 8(926)153-76-09 к Ольге Архиповой.