РИАМО - 11 мар. Любительницы катания на коньках на минувших выходных получили поздравления и подарки в спорткомплексе подмосковного Воскресенска, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В честь празднования Международного женского дня в Воскресенске в физкультурно-оздоровительном комплексе имени В.В. Каменского для представительниц прекрасной половины человечества в эти дни организовали сеансы бесплатного катания», – говорится в сообщении.

Перед началом этих катаний все женщины получили цветы. Радостное настроение и счастливые улыбки жительниц городского округа создали на льду атмосферу праздника.

«В праздничные выходные решила выбраться с детьми на каток, где к своему удивлению узнала, что именно в этот час здесь проходят бесплатные катания для женщин. В итоге заплатила только за сына, а я и дочка катались совершенно бесплатно. Приятным моментом стали и цветы, подаренные нам с дочкой перед катанием», – отметила жительница округа Валерия Ясюлявичюте.

По ее словам, активный отдых не только оздоравливает и закаляет организм, но и приносит много положительных эмоций и впечатлений.