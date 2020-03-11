РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 мар. Площадь новой школы в жилом комплексе «Томилино Парк» в подмосковных Люберцах составит свыше 17 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторский состав Главгосстройнадзора региона завершил проверку строительства общеобразовательной школы №1 на 1,1 тысячи мест в поселке Томилино городского округа Люберцы.

«Новая школа площадью более 17 тысяч квадратных метров возводится в составе ЖК «Томилино Парк. По проекту четырехэтажное здание школы разделено на три корпуса, которые объединены переходами: блок общешкольных помещений (корпус А); блок учебных помещений средней и старшей школы (корпус Б); блок начальной школы (корпус В)», – сказал начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.

В блоке А разместятся медицинский блок, спортивный блок из двух малых залов с раздевалками, большой спортивный зал, актовый зал на 660 мест, столовая, библиотека с медиатекой, студия хореографии, кружки, административные и технические помещения. В школе предусматриваются четыре группы продленного дня, предназначенные для отдыха детей.

На прилегающей территории оборудуют спортивные площадки, а также зоны отдыха. При благоустройстве территории планируется установка малых архитектурных форм, озеленение территории с посадкой деревьев, кустарников, посевом газонов и устройством цветников. Проектом предусмотрена установка пандусов для обеспечения доступности школы маломобильной группе населения.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по монтажу фасадов, внутренних инженерных сетей, монтаж остекления и устройство надземных переходов между блоками», – отметил Гарибян.

Строительство школы планируют завершить в III квартале 2020 года. Застройщиком объекта выступает ООО «СЗ «Самолет-Томилино». Следить за ходом строительства школы можно с помощью мобильного сервиса «Подмосковные стройки», который запущен на платформе «Добродел».