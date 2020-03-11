РИАМО – 11 мар. В Москве под наблюдением медиков находятся порядка 1 тысячи человек, которые так или иначе контактировали с заразившимися коронавирусом, сообщает «Интерфакс».

«Это не только ближний круг - друзья и родственники, но также пассажиры рейсов, водители такси, курьеры и так далее. По правилам они также были помещены под медицинское наблюдение - часть госпитализированы, часть соблюдают режим домашней изоляции, часть находятся в обсервационном центре», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в столице за самый кратчайший срок выявили всех контактировавших с зараженными. Данные по 700 людям, покинувшим Москву, переданы в службы других регионов.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 119 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались около 4 тысяч человек, свыше 65 тысяч пациентов выздоровели.

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