РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 мар. Юридическое и должностное лица учреждения в подмосковном Красногорске привлекли к административной ответственности в виде штрафа за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Красногорская городская прокуратура установила, что на работу в организацию, осуществляющую деятельность на территории городского округа Красногорск, приняли бывшего сотрудника налогового органа.

«В нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции» сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником в установленный срок на предыдущее место его службы направлены не были», – говорится в сообщении.

По результатам проверки городская прокуратура возбудила в отношении юридического и ответственного должностных лиц административные дела по статье 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего».

«Рассмотрев административные материалы, мировой судья привлек виновных лиц к административной ответственности в виде штрафа», – заключается в материале.