РИАМО - 11 мар. Шестнадцать новых школ планируют открыть в Подмосковье 1 сентября 2020 года, они позволят значительно сократить вторую смену в регионе, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Большая президентская программа, которую мы должны своевременно реализовать. 50 школ заложили год назад. В этом году мы сдадим 39 школ, 16 - первого сентября, оставшиеся - с начала третьей четверти, то есть с 10 января», - сказал Воробьев после совещания по вопросу строительства школ в Подмосковье.

Как отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев, работы стараются вести в ускоренном режиме. С небольшим отставанием от графика строятся шесть школ - в Ступине, Коломне, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве, Тропареве (Можайский округ) и Солнечногорске.

В России реализуется нацпроект «Образование». Бюджет национального проекта составляет 784,5 миллиарда рублей. Среди прочего, на эти средства будут построены новые школы, центры опережающей профподготовки, современные мастерские.