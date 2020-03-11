РИАМО - 11 мар. Полностью победить борщевик Сосновского на территории Подмосковья планируется в течение двух-трех лет, в этом году на борьбу с опасным растением направят 300 миллионов рублей, сообщил в среду первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин.

«В течение двух-трех лет мы очень обнадежились, что удастся победить борщевик», - сказал Чаплин по итогам круглого стола «Правовое регулирование методов борьбы с борщевиком в лесах Московской области».

Он напомнил, что Московская область первая в России начала системную борьбу с борщевиком Сосновского.

«Второй год подряд 300 миллионов рублей в бюджете области стоят на борьбу с борщевиком», - добавил Чаплин.

По его словам, на лесной территории действует запрет на применение химикатов, поэтому удалять борщевик будут выкашиванием. Данные работы необходимо проводить порядка трех раз за год до момента цветения растения, чтобы предотвратить попадание его семян в почву.

Чаплин напомнил, что в 2019 году в Подмосковье выписали порядка 60 миллионов рублей штрафов за бездействие в борьбе с борщевиком. Размер штрафа в отношении юридических лиц начинается от 150 тысяч рублей и может достигать 1 миллиона рублей. Денежные санкции к физическим лицам применяются в размере 3-5 тысяч рублей.

Борщевик Сосновского – опасное растение. При попадании на кожу сок борщевика уничтожает защиту от ультрафиолета, в результате чего возникает серьезный ожог. При попадании в пищу борщевик вызывает отравление.

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