РИАМО - 11 мар. Клуб Континентальной хоккейной лиги «Спартак» решил приостановить продажу билетов на матч кубка Гагарина с «Динамо», сообщает Газета.ru.

«Встреча между «Спартаком» и «Динамо» пройдет 12 марта на «ЦСКА Арене» в Москве», – отмечается в материале.

Это шестой матч первого раунда плей-офф.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о то, что до 10 апреля в столице вводится запрет на проведение массовых мероприятий более 5 тысяч человек из-за возможности распространения коронавируса.

Новый вид коронавируса начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 121 тысячи случаев заражения Covid-2019. Скончались около 4 тысяч человек, свыше 66 тысяч пациентов выздоровели.