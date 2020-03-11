РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мар. В поселке Малаховка подмосковных Люберец 15 марта пройдет концертная программа, посвященная годовщине присоединения Крыма и Севастополя к России, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В воскресенье, 15 марта, в культурно-досуговом центре «Союз» пройдет концертная программа, посвященная годовщине присоединения Крыма и Севастополя к России. Гостей мероприятия ждет выступление творческих коллективов из Люберец: «Русский сувенир», «Ритм», «Саргам», VicDance и других», - говорится в сообщении.

Начало концерта в 14:00. Вход свободный (6+). Адрес КДЦ «Союз»: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом №2.