Как газифицировать дом в Подмосковье по новым правилам

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При разработке проекта нужно будет учесть новые правила, которые были введены 6 июня 2019 года. Речь идет о Правилах проектирования систем газопотребления (СП 402.1325800.2018). В них были ужесточены требования к помещениям, в которых будет установлено газовое оборудование, и к самому оборудованию, которое обязательно должно быть снабжено газ-контролем.

Основные правила по размещению таковы:

– газовые котлы могут быть установлены в помещениях подвального или цокольного этажа, но не в ванных комнатах и санузлах;

– в одном помещении должно быть не более двух котлов или емкостных водонагревателей;

– в помещении для размещения котлов можно устанавливать стеклопакеты, но они должны легко выбиваться;

– дом обязательно должен быть оснащен приборами контроля давления и температуры в газовой системе и газовыми счетчиками;

– от плиты до противоположной стены должно быть не менее 1 метра. Плита должна быть оснащена системой контроля подачи газа «газ-контроль» и соответствовать ГОСТ 33998. Между краном и шлангом должна быть установлена диэлектрическая вставка;

– при установке плиты под навесом у горелок должна быть защита от задувания ветром;

– требования к кухне: высота потолков – не менее 2,2 метра; объем – не менее 8 куб. метров для 2-конфорочной плиты, не менее 12 куб. метров для 3-конфорочной и не менее 15 куб. метров для 4-конфорочной; обязательно наличие окна с форточкой, позволяющего проветривать помещение, вытяжного вентиляционного канала и зазора под дверью.

Требования к оборудованию заявлены следующие:

– газовое оборудование должно быть заводского производства, с соответствующими документами. Это касается как плит, газовых котлов, так и счетчиков, и систем контроля загазованности;

– шланги присоединения газового оборудования должны быть герметичными, выполнены из материала, позволяющего подавать его в дом безопасно и длиной не более 1,5 метра. На них должны быть разрешающие документы.

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