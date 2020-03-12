Как газифицировать дом в Подмосковье по новым правилам

Программа газификаци
Если в деревню, село, СНТ, коттеджный поселок еще не заведен газ, необходимо уточнить, включен ли населенный пункт в программу газификации. Сделать это можно на официальном сайте Мособлгаза, там же можно узнать, когда в населенном пункте появится газопровод. В 2020 году запланировано к сдаче 50 объектов, из них два уже сдано.
В случае если населенный пункт в программу не включен, следует объединяться с соседями и обращаться во все тот же «Мособлгаз» с соответствующим запросом.
Ниже рассмотрим ситуацию, когда газ в деревню или СНТ уже заведен, магистральная труба находится не дальше чем в 200 метрах от участка и надо лишь подключить к ней отдельный частный дом.
Обращение в «Мособлгаз»
Даже если газопровод в коттеджном поселке или СНТ частный и не принадлежит непосредственно «Мособлгазу», обращаться все равно придется в эту организацию. У специалистов газораспределительной компании есть сведения о возможности технического подключения к газу, давлении в газопроводе и подобных факторах. Необходимо выбрать на сайте, какой филиал обслуживает ваше поселение, и затем обратиться туда с заявкой на подключение. Также можно оформить заявку через личный кабинет онлайн.
Для оформления заявки потребуются следующие документы:
– паспорт (или доверенность на представителя заявителя);
– правоустанавливающие документы на земельный участок;
– ситуационный план с привязкой к территории населенного пункта;
– топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения.
Не более чем через 30 дней после подачи заявки «Мособлгаз» выдаст проект договора на подключение и технические условия (ТУ), которые надо будет соблюсти, чтобы подключиться. Разработать их может только «Мособлгаз».
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Подготовка газопровода
На следующем этапе «Мособлгаз» должен будет подготовить газопровод к подключению нового дома, а занять это может от 90 дней до года в зависимости от длины труб. Услуга называется «Проектирование и строительство газопровода от газораспределительной сети до границы земельного участка» и обойдется в сумму от 65 тыс. рублей. После того, как точка подключения будет готова, вас уведомят об этом, и можно будет заниматься разработкой проекта для участка, а затем и проводить сами работы.
Разработка проекта для участка и проведение работ
Обратиться можно как к специалистам из «Мособлгаза», так и к частным подрядчикам. В любом случае понадобится еще один проект, отражающий, как именно пройдет труба на участке, как будет выполнена разводка газовых труб в доме, где будет установлен счетчик и само газовое оборудование и тому подобные нюансы. При обращении к частникам проект придется согласовывать еще раз с «Мособлгазом». Лишь после того, как «Мособлгаз» подготовит газопровод к подключению и согласует проект (если вы обратились в другую компанию по газификации), можно начинать работы. В «Мособлгазе» за разработку проекта и работы на участке возьмут от 200 тыс. руб., в цену включено отечественное оборудование.
Для проведения работ потребуются следующие документы:
– копия паспорта собственника;
– заявление на выполнение работ на проектирование и строительство газопровода на участке клиента и внутри здания;
– копия правоустанавливающего документа на земельный участок;
– технический план БТИ (проект дома);
– топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения (для получения можно обратиться в частную фирму, оказывающую геодезические услуги);
– проектно-сметная документация.
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Новые правила и требования
При разработке проекта нужно будет учесть новые правила, которые были введены 6 июня 2019 года. Речь идет о Правилах проектирования систем газопотребления (СП 402.1325800.2018). В них были ужесточены требования к помещениям, в которых будет установлено газовое оборудование, и к самому оборудованию, которое обязательно должно быть снабжено газ-контролем.
Основные правила по размещению таковы:
– газовые котлы могут быть установлены в помещениях подвального или цокольного этажа, но не в ванных комнатах и санузлах;
– в одном помещении должно быть не более двух котлов или емкостных водонагревателей;
– в помещении для размещения котлов можно устанавливать стеклопакеты, но они должны легко выбиваться;
– дом обязательно должен быть оснащен приборами контроля давления и температуры в газовой системе и газовыми счетчиками;
– от плиты до противоположной стены должно быть не менее 1 метра. Плита должна быть оснащена системой контроля подачи газа «газ-контроль» и соответствовать ГОСТ 33998. Между краном и шлангом должна быть установлена диэлектрическая вставка;
– при установке плиты под навесом у горелок должна быть защита от задувания ветром;
– требования к кухне: высота потолков – не менее 2,2 метра; объем – не менее 8 куб. метров для 2-конфорочной плиты, не менее 12 куб. метров для 3-конфорочной и не менее 15 куб. метров для 4-конфорочной; обязательно наличие окна с форточкой, позволяющего проветривать помещение, вытяжного вентиляционного канала и зазора под дверью.
Требования к оборудованию заявлены следующие:
– газовое оборудование должно быть заводского производства, с соответствующими документами. Это касается как плит, газовых котлов, так и счетчиков, и систем контроля загазованности;
– шланги присоединения газового оборудования должны быть герметичными, выполнены из материала, позволяющего подавать его в дом безопасно и длиной не более 1,5 метра. На них должны быть разрешающие документы.
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Прием работ и подписание договора
После окончания работ на участке необходимо снова обратиться в «Мособлгаз» с заявлением о проверке выполнения ТУ. Специалисты приедут, чтобы проверить, все ли соответствует нормам, подпишут соответствующий акт. Затем с этим актом надо снова обращаться к газовикам, после чего происходит подписание договора и опломбировка счетчика. На финальном этапе открывают лицевой счет и запускают газ.
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