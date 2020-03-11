РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 мар. В текущем году на территории городского округа Домодедово планируется отремонтировать 24 дороги муниципального и регионального значения, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Программа ремонта дорог регионального значения на 2020 год в городском округе Домодедово: Кишкино - Введенское; два участка Каширского шоссе; Каширское шоссе - Барыбино - Кишкино - Большое Алексеевское; ММК - Шахово - Гальчино - Сырьево; станция Авиационная - ВИПК МВД РФ», - говорится в сообщении.

Программа ремонта дорог муниципального значения в 2020 году в Домодедове включает в себя дороги на улицах Гагарина, Текстильщиков (до дома №2), Энергетиков, Южная, Куйбышева, Подольский проезд, Новая (в микрорайоне Западный), Солнечная. Также отремонтируют дороги на улице 2-я Февральская в микрорайоне Востряково, на улице Южная в селе Ям, на улице Заря в селе Растуново, на улице Новая в деревне Заболотье, дорогу до села Битягово, а также улицу Школьная в этом селе. В селе Красный путь планируется ремонт дороги на улице Гвардейская.

Кроме того, отремонтируют съезд с трассы А-105 в сторону деревни Шестово; дорогу по селу Введенское, и дорогу через село Колычево до магазина от дороги Ям - Семивраги.

Более подробную информацию можно уточнить на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Всего в Подмосковье в 2020 году отремонтируют более 1,7 тысячи дорог длиной свыше 2 тысяч километров, их них порядка 420 региональных дорог (1,4 тысячи километров) и 1,3 тысячи муниципальных дорог (640 километров). По результатам голосования на портале «Добродел» будет отремонтировано более 360 дорог.