РИАМО - 11 мар. Ситуация с распространением коронавируса не помешает провести общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, сообщила журналистам в среду председатель ЦИК России Элла Памфилова.

«Мы готовы к любому развитию событий и предусматриваем те или иные ситуации, которые могут складываться в том или ином регионе. Зная, насколько образованны наши граждане, зная, насколько они ответственны и насколько серьезно они сейчас относятся и к своему здоровью, и к элементарным средствам гигиены, надеюсь, что совместными усилиями и наши госорганы, и наши граждане справятся с этой проблемой», - сказала Памфилова.

Она добавила, что соответствующие службы в стране эффективно борются с распространением коронавируса.

В среду Госдума приняла закон о поправках к Конституции РФ, а Совет Федерации одобрил данный закон. Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию наметили на 22 апреля.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 119 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались около 4 тысяч человек, свыше 65 тысяч пациентов выздоровели.