РИАМО – 11 мар. Финал всероссийского конкурса «Король ищет королеву» провели в столичном магазине «Пятёрочка» в рамках акции «Королевский кешбэк». Послом кампании и главой жюри стал король отечественной эстрады Филипп Киркоров.

В финал попали пять девушек из разных городов России: Мария Фефилова из Ижевска, Елена Щучко из Санкт-Петербурга, Мария Князева из Екатеринбурга, Саламат Султанахмедова и Лилиана Апроян из Москвы.

«Мы всегда рады запускать яркие и нестандартные акции. Акция «Королевский кешбэк» продолжает с успехом проходить в наших магазинах по всей стране. Лицом акции стал настоящий король нашей эстрады - Филипп Киркоров. И мы решили не просто дарить бонусы за участие, но и дать возможность гостьям наших магазинов проявить свой талант», - сказал директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

Финалисткам предстояло пройти три испытания, по результатам которых они получали определённое количество баллов. Победительницу лично наградил Филипп Киркоров.

На первом этапе девушки должны были на ощупь узнать один из товаров Procter&Gamble, далее конкурсанткам предстояло угадать пять песен Филиппа Киркорова по 10-секундным отрывкам. На завершающем этапе участницы с короной на голове собирали корзину «красоты» из товаров партнёра акции на сумму не более 500 рублей.

Лучше всех с заданиями справилась Саламат Султанахмедова из Москвы. Победительница получила подарочную карту магазина «Пятёрочка» с 55 тысячами баллами и два билета в VIP-зону на концерт Филиппа Киркорова.

«Мне будет, что вспомнить. Карта – очень полезный подарок. У меня рядом с домом «Пятёрочка», поэтому я там частый гость. А на концерт приглашу коллегу, мы обе очень любим творчество Филиппа Киркорова», - поделилась радостью победительница.

Акция «Королевский кешбэк» стартовала в «Пятёрочке» 11 февраля. В её рамках ежедневно разыгрывается 1 миллион баллов на «Выручай-карту», что эквивалентно 100 тысячам рублей. Стать участником акции может каждый, кто до 31 марта совершит в любом магазине «Пятёрочка» покупку двух и более продуктов Procter & Gamble с использованием карты лояльности торговой сети.