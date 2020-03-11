РИАМО – 11 мар. Совет Федерации РФ поддержал закон о внесении изменений в Конституцию России, за принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один выступил против, а трое воздержались, передает «Интерфакс».

Ранее на заседании в среду Государственная дума в третьем чтении приняла закон о поправках к Конституции РФ. За принятие законопроекта проголосовали 383 депутата, воздержались – 43.

«Как ранее говорила спикер палаты Валентина Матвиенко, после этого сенаторы направят закон в регионы. Если его одобрят две трети региональных парламентов, то уже 14 марта Совфед на внеплановом заседании может утвердить итоги рассмотрения закона в субъектах Федерации», – отмечается в материале.

Также 22 апреля планируется провести общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию. Все поправки будут вынесены одним пакетом. Участие в голосовании смогут принять все совершеннолетние россияне за исключением тех, кто признан судом недееспособным, и тех, кто отбывает срок в местах лишения свободы.