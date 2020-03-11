РИАМО - 11 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в общероссийском голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.

«Сегодня поправки приняты в Конституцию, и я бы хотел попросить всех наших жителей 22 апреля, в выходной день, прийти, проголосовать и поддержать. Вчера в Госдуме выступал президент, еще раз сделал акцент на наиболее важных статьях Конституции, которые будут изменены. И то, что будет возможность и у нашего президента принимать участие в выборах — тоже очень важно. Очень важно для сегодняшнего момента», - сказал Воробьев.

По его словам, в условиях «лихорадки» власть должна быть сильной и стабильной, это также позволит реализовать начатые в стране масштабные проекты.