РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 мар. В подмосковных Котельниках в рамках переписи населения в октябре будут работать свыше 110 счетных и переписные участков, сообщается в Instagram-аккаунте управления развития отраслей социальной сферы администрации муниципалитета.

«В администрации Котельников в рамках подготовки к Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года, завершилась работа по формированию организационного плана, согласно которому город разделен на 95 счетных участков и 16 переписных участков. Расчеты проводились исходя из численности населения в 52 тысячи человек», - говорится в сообщении.

В Котельниках следует разместить 16 стационарных переписных пунктов, куда смогут прийти люди, которые по разным причинам не могут переписаться на портале госуслуг или встретить переписчика у себя дома. Для переписных работ потребуется почти 150 человек, которые в октябре будут работать по контрактам.

«Если вы хотите стать переписчиком, позвоните по телефону: 8(495)544-19-11. Вам предоставят всю информацию и внесут в резерв переписного персонала», - заключается в сообщении.