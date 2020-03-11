РИАМО - 11 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проконтролировал ход строительства пристройки к МАОУ «Апрелевская средняя образовательная школа №1» на 300 мест, которую планируют ввести в эксплуатацию 1 сентября, передает корреспондент РИАМО.

Сама школа на 550 мест работает с сентября 2012 года. В ней учится около 1,5 тысяч человек, среди них призеры региональных и федеральных конкурсов.

«Большая программа, которая должна завершиться в этом году. 50 школ заложили год назад. Пристройка в Апрелевке имеет свой пищевой блок, спортзал, столовую. Это полноценная школа на 300 мест. Задача - убрать вторую смену, чтобы дети могли после обеда заниматься творчеством, спортом, другими активностями», - сказал Воробьев.

Он отметил, что также уже идет подбор персонала. В ходе рабочей поездки губернатор пообщался с учениками школы, осмотрел столовую.

«Посмотрели и качество питания, «Родительский контроль» уже начинает работать. Наша задача - кормить начальную школу бесплатно, вкусно и полезно. Мы пообщались сегодня с детьми, узнали, что они любят», - заключил Воробьев.

Всего за последние семь лет в Московской области введено в эксплуатацию 135 школ.