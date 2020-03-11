РИАМО - 11 мар. Туроператоры просят мэрию Москвы разъяснить, что значит «самоизоляция» для иностранных туристов, потому что из-за введенного 14-дневного карантина туристы отменяют поездки в столицу, сообщает «Интерфакс».

«Некоторые страны, в частности, Франция и Италия, уже рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию, так как они могут попасть на 14-дневный карантин», - сказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

По словам Тюриной, количество отмен поездок иностранных туристов в Россию резко выросло. Она отметила, что туристам непонятно, как будут исполняться и на какой срок введены эти меры. Кроме того, неясно, где должен находиться изолированный турист и кто будет контролировать ограничения.

Тюрина также добавила, что отели и музеи могут аннулировать бронирование до определенного срока, например, до конца марта, но они не готовы полностью аннулировать поездки. Гостиницы не хотят отменять бронирования без штрафов. Музеи Кремля не хотят вносить деньги в счет будущих поездок или вернуть средства, они готовы отменить посещения музеев без возврата денег.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что те, кто прибыл из неблагополучных стран по обстановке с коронавирусом, должны самоизолироваться на 14 дней. Такими странами стали: Китай, Германия, Испания, Италия, Иран, Южная Корея и Франция.

Тем, кто нарушит режим ограничений, грозит штраф 80 тысяч рублей. Если нарушение карантина приведет к заражению и смерти человека, то нарушителю грозит срок до пяти лет.

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