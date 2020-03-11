РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мар. Сотрудники «Мосавтодора» убрали спиленный ствол дерева и камень с обочины дороги в микрорайоне Кузнечики Подольска, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на портале, что на улице 43-й Армии на обочине дороги валяется спиленный ствол дерева и камень. Она попросила их убрать. Сотрудники Домодедовского регионального управления автодорог №4 осмотрели дорогу, которая входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».

«Осмотр подтвердил наличие мусора на придорожной полосе. Работы по очистке придорожной полосы выполнены (фотоматериалы прилагаются). Организации, осуществляющей содержание, указано на недопустимость отклонения от установленных норм. Мы усилили контроль за соблюдением своевременности и качества уборки. Благодарим за вашу активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа!» – сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

По его словам, работники ГБУ МО «Мосавтодор» регулярно проводят работы по очистке придорожной полосы автомобильной дороги улицы 43-й Армии согласно графику.