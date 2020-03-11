РИАМО – 11 мар. Организаторы шоу «Россия, вперед!» решили провести два выступления вместо одного из-за запрета проведения массовых мероприятий в столице, передает Газета.Ru.

Запрет на проведение массовых мероприятий ввели в Москве из-за угрозы распространения коронавируса.

«Шоу запланировано на 29 марта на арене «Мегаспорт». Зрители, купившие билеты на верхний ярус, смогут прийти на выступление, которое начнется в 13:00 мск. Второе шоу, как и запланировано, пройдет в 17:00. На каждом выступлении будет закрыт верхний ярус трибун», - говорится в сообщении.

Новый вид коронавируса начал распространяться в Китае в конце 2019 года. На сегодняшний день во всем мире выявлено более 119 тысяч случаев заражения Covid-2019. При этом скончались около 4 тысяч человек, свыше 65 тысяч пациентов выздоровели.

В Москве с 5 марта действует режим повышенной готовности для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Граждан, которые приезжают из Италии, Китая, Ирана и некоторых других стран, обязуют оставаться дома в изоляции в течение 14 дней.

Кроме того, в столице временно запретили проведение массовых мероприятий с числом участников более пяти тысяч человек.