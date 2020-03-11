РИАМО - 11 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей 25 марта в прямом эфире, сообщается на странице главы столицы в соцсети «ВКонтакте».

«25 марта буду в прямом эфире «ТВ Центра», - написал Собянин.

Присылать вопросы нужно по ссылке. Чтобы задать вопрос, нужно указать имя, адрес электронной почты и выбрать тему, к которой относится вопрос. Можно не только написать, но и записать вопрос на видео.

Трансляция состоится 25 марта в 20:00.

Градоначальник столицы с 2017 года выходил в прямые эфиры на телеканале «ТВ Центр» уже 12 раз, из них три эфира прошли в прошлом году. В ходе программы можно узнать, как изменилась столица и какие направления развития Москвы в приоритете.