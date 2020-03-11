РИАМО - 11 мар. Электросетевой комплекс Московской области начал подготовку к пожароопасному периоду, энергетики обсудили методику дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

В регионе из-за приближения пожароопасного периода проводится ряд мероприятий по подготовке объектов энергетики к его безопасному прохождению.

«На энергообъектах будет проведен комплекс мероприятий, направленный на обеспечение пожарной безопасности и исключение возможности возникновения пожаров. По поручению губернатора, режим повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будет введен с 1 апреля 2020 года», — сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

В ходе подготовки будет проведена очистка территорий от сухой травы, огнезащитная обработка и окапывание деревянных опор, утилизация порубочных остатков, валежника и других горючих материалов в охранных зонах линий электропередач.

Чтобы обеспечить пожарную безопасность, будет организовано патрулирование просек на проходящих через лесные массивы линиях электропередачи и газопроводов для своевременного обнаружения и ликвидации очагов огня.

Особое внимание уделят проверке схем связи с пожарными подразделениями, службами МЧС, территориальными лесхозами, а также проверке состояния пожарной техники и других машин, которые должны привлекаться для работ по тушению пожара.

Если электроснабжение потребителей будет нарушено на срок более 2 часов, то более 1 тысячи дизельных электростанций могут быть задействованы для обеспечения электроснабжением социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.

Также в мае пройдут совместные учения под руководством министерства энергетики Московской области. В них принимают участие представители муниципальных органов власти, персонал энергокомпаний и смежных служб жизнеобеспечения – предприятий ЖКХ, пожарные и спасатели, а также сотрудники правоохранительных органов.