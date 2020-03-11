РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мар. На техническом этаже многоквартирного дома в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска поселился бомж, сотрудники управляющей компании убрали оттуда его лежанку, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Осенью 2019 года в многоквартирном доме №5 на улице Советская на техническом этаже проживал бомж. Тогда уборщики разворошили его «гнездо», привели общедомовую территорию в порядок. И вот с наступлением весны снова бомж, прежний или другой, решил поселиться в подъезде указанного дома. Вновь уборщики лишили его этого удовольствия, вынесли из подъезда по частям лежанку», - говорится в сообщении.

Управляющая компания попросила жителей быть бдительными и сообщать о проживании в подъезде посторонних.