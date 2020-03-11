РИАМО - 11 мар. На территории Московского региона до ночи 14 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за ветра будет действовать до 03:00 14 марта в Подмосковье и в столице.

«Желтый» уровень объявили также на территории Ивановской, Владимирской, Тульской, Калужской, Рязанской, Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской, Смоленской, Тверской и Курской областей.

Ночью 12 марта будет 2-4 градуса тепла, облачно с небольшими осадками. Днем – плюс 6-8 градусов, местами небольшой дождь. Порывы ветра — до 12-17 метров в секунду.

Ночью 13 марта будет 2-4 градуса тепла, облачно с дождем. Днем температура поднимется до 5-7 градусов тепла, но также ожидается небольшой дождь. Порывы ветра ночью и днем — от 15 до 20 метров в секунду.

Ночью 14 марта от 0 до плюс 2 градусов, местами осадки, а порывы ветра до 17 метров в секунду.