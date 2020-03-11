РИАМО – 11 мар. Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации получило логотип и слоган, их разработкой занималась компания «ИМА-консалтинг», сумма контракта составила 35,8 миллиона рублей, сообщила на заседании Центризбиркома РФ председатель комиссии Элла Памфилова.

«Мы подписали контракт на оказание услуг по реализации цикла мероприятий по информационно-разъяснительной деятельности Центральной избирательной комиссии в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. С «ИМА-консалтинг» мы работали во время компании по выбору президента в 2018 году», - сказала Памфилова.

Гендиректор «ИМА- консалтинг» Вартан Саркисов добавил, что главным элементом эмблемы голосования станет сама Конституция.

«Центральным элементом является стилизованный вид Конституции Российской Федерации. Она немного изогнута. Это не случайно. Многие респонденты говорили, что такое изображение конституции ассоциируется с неким щитом», - сказал Саркисов.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России планируют провести 22 апреля. Участие в голосовании смогут принять все совершеннолетние россияне за исключением тех, кто признан судом недееспособным, и тех, кто отбывает срок в местах лишения свободы.

Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект о поправках к Конституции РФ. За принятие законопроекта проголосовали 383 депутата, воздержались – 43.