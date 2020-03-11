РИАМО – 11 мар. Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации получило логотип и слоган, их разработкой занималась компания «ИМА-консалтинг», сумма контракта составила 35,8 миллиона рублей, сообщила на заседании Центризбиркома РФ председатель комиссии Элла Памфилова.
«Мы подписали контракт на оказание услуг по реализации цикла мероприятий по информационно-разъяснительной деятельности Центральной избирательной комиссии в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. С «ИМА-консалтинг» мы работали во время компании по выбору президента в 2018 году», - сказала Памфилова.
Гендиректор «ИМА- консалтинг» Вартан Саркисов добавил, что главным элементом эмблемы голосования станет сама Конституция.
«Центральным элементом является стилизованный вид Конституции Российской Федерации. Она немного изогнута. Это не случайно. Многие респонденты говорили, что такое изображение конституции ассоциируется с неким щитом», - сказал Саркисов.
Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России планируют провести 22 апреля. Участие в голосовании смогут принять все совершеннолетние россияне за исключением тех, кто признан судом недееспособным, и тех, кто отбывает срок в местах лишения свободы.
Госдума на заседании в среду
приняла в третьем чтении законопроект о поправках к Конституции РФ. За принятие законопроекта проголосовали 383 депутата, воздержались – 43.
Поправки в Конституцию РФ. А ты в курсе?
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Скоро россиянам предстоит голосовать по поправкам в Конституцию. Проверьте, знаете ли вы нормы действующего закона?
Поправки в Конституцию РФ. А ты в курсе? (1/10)
Владимир Путин предложил ужесточить требования к будущим президентам. В частности, кандидат должен проживать в России не менее 25 лет. А какой сейчас ценз оседлости?
Не менее 20 лет
По Конституции президентом можно стать, если вы старше 35 лет и не менее 10 лет живете в России.
Не менее 15 лет
Президентом можно стать, если вы старше 35 лет и не менее 10 лет живете в России.
Не менее 10 лет
Верно. Кстати, если бы на момент первого избрания Владимира Путина президентом в 2000 году действовал ценз оседлости в 25 лет, он не смог бы участвовать в выборах.
Не было ограничений
Президентом можно стать, если вы старше 35 лет и не менее 10 лет живете в России.
Поправки в Конституцию РФ. А ты в курсе? (2/10)
А что там с количеством президентских сроков в действующей Конституции?
Не более двух сроков
Нет, не более двух президентских сроков подряд. Это позволило Владимиру Путину переизбраться в 2012 и 2018 годах. Сейчас предлагается убрать слово «подряд».
Не более двух сроков подряд
Верно. Слово «подряд» Владимир Путин и предложил убрать, допустив при этом «обнуление» президентских полномочий.
Не более четырех сроков подряд
Нет, не более двух президентских сроков подряд. Слово «подряд» Владимир Путин предлагает убрать. Оно позволило ему переизбраться в 2012 и 2018 годах.
Нет ограничений по срокам
Сейчас пост президента можно занимать не более двух президентских сроков подряд. Слово «подряд» Владимир Путин предлагает убрать.
Поправки в Конституцию РФ. А ты в курсе? (3/10)
Сколько сейчас длятся полномочия избранного президента и Госдумы?
По четыре года – для президента и Госдумы
Так было до конституционных поправок 2009 года, предложенных Дмитрием Медведевым. Сейчас полномочия президента длятся шесть лет, Госдумы — пять.
По пять лет – для президента и Госдумы
Не совсем верно: для Госдумы – пять лет, для президента – шесть. До медведевских поправок 2009 года для всех было по четыре года.
Шесть лет – для президента, четыре — для Госдумы
Наполовину угадали: для президента – шесть лет, для Госдумы – пять. До медведевских поправок 2009 года было по четыре года.
Шесть лет – для президента, пять лет — для Госдумы
Бинго!
Поправки в Конституцию РФ. А ты в курсе? (4/10)
Чиновникам, занимающим «критически важные» должности, предлагается запретить иметь иностранное гражданство и вид на жительство. А сейчас можно?
Можно
Нет, тоже нельзя. Но это регулировалось не Конституцией, а федеральными законами.
Нельзя только президенту
Нет, не только ему. Но это регулировалось не Конституцией, а федеральными законами.
Нельзя только президенту, премьер-министру и депутатам, а теперь еще и губернаторам
Нет, главам регионов тоже нельзя было. Просто это регулировалось не Конституцией, а федеральными законами.
Нельзя, но это не прописано в Конституции
Точно.
Поправки в Конституцию РФ. А ты в курсе? (5/10)
Еще президент предложил закрепить в основном законе понятие «сенаторы». Кто это такие?
Это новое название депутатов
Нет, депутатов не тронут — у них неприкосновенность. Впрочем, как и у сенаторов. Сенаторы — это члены Совета Федерации, но ранее в законе такого слова не было.
Это члены Совета Федерации
Верно. Их и сейчас неофициально называют сенаторами, но в законодательстве такого слова нет.
Члены нового органа государственной власти – Сената
Нет, никакого Сената вводить не планируется. Сенаторами и сейчас неофициально называют членов Совфеда, но в законодательстве такого слова нет.
Поправки в Конституцию РФ. А ты в курсе? (6/10)
Также Путин предложил внести в Конституцию слово «Бог». А что про религию говорится в действующей редакции закона?
Ничего не говорится
Нет, говорится, что Россия — светское государство, и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Россия — православное государство, хотя атеисты или исповедующие иные религии в нем не преследуются
Нет, Россия — светское государство, и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Россия — многоконфессиональное государство, и каждый имеет право исповедовать любую религию
Нет, Россия — светское государство, и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Россия — светское государство, никакая религия не может устанавливаться в качестве обязательной
Верно.
Поправки в Конституцию РФ. А ты в курсе? (7/10)
Еще одно нововведение — закрепление семьи как союза мужчины и женщины. А что сказано о семье в действующей Конституции?
Семья — это союз двух граждан на основе взаимной любви и уважения
Нет, такого там нет. Но указано, что семья находится под защитой государства.
Семья — это союз двух людей, зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния
Нет, такого в Конституции нет. Но закреплено, что семья находится под защитой государства.
Ничего не сказано, для этого есть Семейный кодекс
Не совсем. В Конституции написано, что семья — под защитой государства.
Что семья находится под защитой государства
Верно. Семья, материнство и детство находятся под защитой государства согласно Конституции.
Поправки в Конституцию РФ. А ты в курсе? (8/10)
Прожиточный минимум и индексация пенсий закреплены в Конституции?
Фото Николай Корешков ©
РИАМО
Нет, Владимир Путин как раз предлагает туда это добавить
Верно. Президент предлагает закрепить размер МРОТ не ниже прожиточного минимума и индексацию пенсий не реже раза в год.
Только прожиточный минимум
Нет, там ничего об этом нет. Президент предлагает закрепить размер МРОТ не ниже прожиточного минимума и индексацию пенсий не реже раза в год.
Только индексация пенсий
Нет, там ничего об этом нет. Президент предлагает закрепить размер МРОТ не ниже прожиточного минимума и индексацию пенсий не реже раза в год.
Там закреплены определенные нормы, Путин предлагает их увеличить
Нет, там ничего об этом не сказано. Президент предлагает закрепить размер МРОТ не ниже прожиточного минимума и индексацию пенсий не меньше раза в год.
Поправки в Конституцию РФ. А ты в курсе? (9/10)
Что, согласно Конституции, является высшей ценностью?
Многонациональный народ Российской Федерации
Нет, высшей ценностью признан человек, его права и свободы.
Территориальная целостность государства и демократический строй
Неверно. Высшей ценностью признан человек, его права и свободы.
Человек, его права и свободы
Да! «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства». (Статья 2)
Благополучие и процветание России
Нет, высшая ценность – это человек, его права и свободы. Конституцией закреплена обязанность государства по признанию, соблюдению и защите этих прав и свобод.
Поправки в Конституцию РФ. А ты в курсе? (10/10)
Когда была принята Конституция Российской Федерации?
Фото Александр Манзюк ©
РИАМО
Практикующий юрист
Поздравляем, вы правильно ответили на большинство вопросов. В российском законодательстве вы ориентируетесь, как рыба в воде. Как говорится, закон суров, но есть закон. (лат. Dura lex, sed lex!).
Фото Александр Манзюк ©
РИАМО
Абитуриент юрфака
В общих чертах Конституцию вы знаете, но до идеала пока далеко. Самое время проштудировать главный нормативный акт страны, ведь в нем меньше ста страниц! До 22 апреля точно успеете.
Елена Исинбаева
Знаменитая спортсменка призналась, что прочитала основной закон только после того, как президент включил ее в рабочую группу по подготовке поправок к Конституции. Но все-таки прочитала! И вам пора.
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