РИАМО - 11 мар. Рекорд по количеству осадков был установлен в Москве 10 марта, предыдущий рекорд был превышен на 1,7 миллиметра осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Так, за сутки 10 марта в столице, по данным метеостанции ВДНХ, выпало 15 миллиметров осадков (10 миллиметров ночью и 5 миллиметров днем)», - говорится в сообщении.

Такой показатель выше предыдущего суточного рекорда 1998 года на 1,7 миллиметра.

За первую декаду месяца выпало 29 миллиметров дождя, это 85% месячной нормы марта, но первая декада не станет самой дождливой в истории.

В среду в Москве тоже пройдут дожди, хотя такой интенсивности, как 10 марта, не ожидается.

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