РИАМО - 11 мар. Бывший полицейский Максим Уметбаев, который обвиняется в незаконном задержании журналиста Ивана Голунова, извинился перед ним в суде, сообщает ТАСС.

«Я ударил Голунова, мои действия были непрофессиональными. Мне за свой поступок стыдно, я хочу принести извинения Голунову. Мое неподобающее поведение связано с тем, что я думал, что он преступник. Я рад общественному резонансу и справедливому разбирательству. Надеюсь, что и в отношении меня оно будет таким же», - сказал Уметбаев.

По словам бывшего полицейского, в день задержания Голунова он был в отгуле, поэтому он отрицает, что подкинул наркотики и подделал материалы дела. Уметбаев готов подтвердить свои слова на полиграфе. В этот день он не собирался на работу, но его вызвал начальник из-за задержания наркоторговца.

Обвиняемый рассказал, что увидел журналиста уже в кабинете полиции. Голунов не хотел идти на освидетельствование и сказал, чтобы полицейский нес его на руках. Уметбаев утверждает, что ударил журналиста не для выбивания показаний, а для того, чтобы задержанный выполнил законную просьбу.

Летом 2019 года полицейские из УВД по Западному округу столицы подложили наркотики в рюкзак Голунова и в его квартиру. Таким образом они смогли подделать результаты оперативно-разыскных мероприятий, которые явились доказательствами виновности журналиста в незаконном сбыте наркотических веществ.

Ситуация с задержанием Голунова вызвала общественный резонанс в стране. Его дело прекратили из-за недоказанности участия журналиста в преступлении, после чего освободили из-под стражи.

Позже пятерых полицейских задержали и возбудили в отношении них уголовное дело.