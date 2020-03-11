РИАМО - 11 мар. Глава городского округа Воскресенск Артур Болотников подписал постановление «Об участии городского округа Воскресенск Московской области во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован по поручению президента России Владимира Путина. Он проводится ежегодно в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

«Воскресенск примет участие в этом конкурсе на основании голосования, прошедшего на портале «Добродел» в 2019 году. Этим голосованием определялись объекты для включения в пятилетний план благоустройства Московской области», – говорится в сообщении.

Большее количество голосов набрал сквер у Фетровой фабрики по улице Быковского. Его общая площадь составляет свыше 10 тысяч квадратных метров.

По проекту, сквер должен превратиться в особенную зону отдыха, центром которой станет мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны. Предполагается, что входная зона определит патриотическую направленность сквера, который должен получить название «Сквер 75-летия Победы».

В случае победы Воскресенска в конкурсе реализация проекта будет проходить с 2020 по 2021 годы.