РИАМО - 11 мар. Максимально-допустимую скорость понизят на четырех участках дорог регионального значения в Истре, Одинцове, Орехово-Зуеве и Чехове, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для снижения аварийности и повышения безопасности дорожного движения с 16 марта будет снижен скоростной режим на четырех участках дорог до 70 и 50 километров в час. Для контроля скорости в городских округах Истра, Одинцово, Орехово-Зуево, Чехове будут установлены комплексы фотовидеофиксации и соответствующие дорожные знаки», – пояснил министр ведомства Алексей Гержик.

Таким образом, автомобилистам разрешат ехать со скоростью до 50 километров в час на дороге «М-2 Крым – Троицкое – Добрыниха» с 0,5 по 1,5 км вблизи деревни Дмитровка городского округа Чехова.

До 70 километров в час снизят скорость в районе СНТ «Жаворонки» Одинцовского округа на участке Можайского шоссе с 35,7 по 35,8 км, на Волоколамском шоссе с 60,1 по 60,9 км в Истре и селе Лучинское городского округа Истра. Также до 70 километров в час снизят скорость вблизи Дрезны городского округа Орехово-Зуево на 2 километре «ММК – Ликино-Дулево» – объезд города Дрезна».

В прошлом году максимальную скорость снизили на 73 участках региональных дорог в 34 муниципалитетах.

В этом году для повышения безопасности пешеходов и автомобилистов будут установлены 1,5 тысячи искусственных неровностей, 350 новых светофоров, построены около 300 километров новых линий наружного освещения и не менее 250 километров тротуаров.