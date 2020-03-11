РИАМО - 11 мар. Instagram-блогер Оксана Самойлова, жена рэпера Джигана, выложила в своем аккаунте снимок с детьми после громкого скандала с мужем, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Хорошо, что у меня есть мои дети», — написала Самойлова.

На фото Самойлова с двумя дочками и сыном. Маленький сын Давид спит в коляске, а дочки обнимают маму. Под фотографией девушка написала, что очень счастлива, потому что окружена наследниками.

Отношения супружеской пары разладились после рождения сына.

Скандал произошел из-за того, что Джиган в прямом эфире своего Instagram-аккаунта в нетрезвом виде ругался матом при детях и просил дочку принести пиво. К тому же жена рэпера узнала об измене. Кто-то отправил ей видео, где видно, что супруг ей изменяет.

После всего исполнитель сбрил брови и бороду, а потом его отправили в американский реабилитационный центр.

Джиган публично извинялся перед Самойловой в постах в Instagram, но супруга не реагировала на его слова.

Джиган и Самойлова в браке с 2012 года, все это время их отношения казались идеальными. У них трое дочерей Ариела, Лея и Майя и сын Давид, которому всего месяц.