РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. Управляющей компании «Лаговское» указали на устранение нарекания в содержании девяти домов поселка Молодежный Подольска, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

На территории микрорайона Лаговский продолжаются проверки содержания общедомового имущества многоквартирных домов.

«Так, 10 марта сотрудниками теротдела «Лаговский» совместно с мастером управляющей компании «Лаговское» и старшими по домам проверили дома №№1, 2, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 22 поселка Молодежный. По результатам проверки было установлено, что уборка в подъездах вышеуказанных домов проводится регулярно. В подъездах чисто и аккуратно. Были отмечены небольшие недостатки в содержании общедомового имущества и управляющей компании было указано на их устранение», – говорится в сообщении.