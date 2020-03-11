РИАМО - 11 мар. Специалист Центра политических технологий Никита Масленников рассказал, что российская финансовая система стабильна и высокоустойчива, сообщает RT.
Ранее эксперты АКРА рассказали, что вероятность наступления кризиса в России очень большая.
«Я бы отнесся с большой осторожностью к оценкам АКРА. Потому что есть вопросы, насколько обоснован методологический инструментарий этих выкладок», — сказал Масленников.
По его словам, российская финансовая система стабильна и высокоустойчива.
Он добавил, что подобные исследования проводили и другие аналитические центры. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования указал на то, что вероятность кризиса есть в течение трех лет, поэтому, когда точно он настанет, неизвестно.
Масленников считает, что российская финансовая система превосходит многие другие экономики.
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