РИАМО - 11 мар. Специалист Центра политических технологий Никита Масленников рассказал, что российская финансовая система стабильна и высокоустойчива, сообщает RT.

Ранее эксперты АКРА рассказали, что вероятность наступления кризиса в России очень большая.

«Я бы отнесся с большой осторожностью к оценкам АКРА. Потому что есть вопросы, насколько обоснован методологический инструментарий этих выкладок», — сказал Масленников.

По его словам, российская финансовая система стабильна и высокоустойчива.

Он добавил, что подобные исследования проводили и другие аналитические центры. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования указал на то, что вероятность кризиса есть в течение трех лет, поэтому, когда точно он настанет, неизвестно.

Масленников считает, что российская финансовая система превосходит многие другие экономики.