РИАМО - 11 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным открыли после реконструкции станцию Победа в Апрелевке, также в рамках телемоста был открыт остановочный пункт Санино, передает корреспондент РИАМО.

Станция Победа Киевского направления Московской железной дороги, расположенная в подмосковном городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа, была закрыта чуть больше года. Здесь построены новые пассажирские платформы с навесами. В надземном переходе работают лифты и эскалаторы для удобства маломобильных пассажиров.

«Проект МЦД развивается, Лобня, Одинцово, Подольск уже ощутили преимущества. <...> Очень символичное название (станции - ред.) в год 75-летия Победы. Это уникальные места, откуда наши предки погнали фашистов», - сказал Воробьев.

В свою очередь Собянин отметил, что станция соответствует всем современным требованиям.

«Киевское направление будет включать одно из следующих направлений МЦД – МЦД-4, это Киевского-Горьковское направление, будут масштабные работы по строительству третьего, четвертого путей. Новые станции Аминьевская, Минская, соединение Смоленского и Киевского направлений. Сегодня мы с Андреем Юрьевичем (Воробьевым - ред.) открываем две станции, которые одновременно работают и на Подмосковье, и на Москву. Конечно, они будут востребованы жителями», - добавил Собянин.

Он также поблагодарил Воробьева за совместную работу.

Станцией Победа смогут пользоваться 1,5 тысячи человек в сутки. Жители Апрелевки и Марушкинского смогут экономить до 35 минут в пути благодаря открытию станции.

Также в среду в рамках телемоста был открыт новый остановочный пункт Санино, который находится между станциями Кокошкино и Крекшино. Платформа Санино позволит улучшить транспортную доступность близлежащих районов с учетом перспективного развития территорий новой Москвы и Московской области.

На первом этапе открыта одна платформа, возле которой останавливаются пригородные поезда, а в будущем — и электрички МЦД-4.

В 2022 году планируется завершить строительство второй платформы и вестибюля. Эти работы будут синхронизированы с запуском дополнительных главных путей на Киевском направлении МЖД.

Пассажиропоток станции Санино может составить 2,8 тысячи человек в сутки. Остановочный пункт станет новым мини-вокзалом – пассажиры смогут пользоваться всеми сервисами крупного транспортно-пересадочного узла.