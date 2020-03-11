РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. Школьники из Италии, Германии, Японии, Турции, Испании посетили Климовский историко-краеведческий музей в подмосковном Подольске и узнали о быте крестьян конца XIX–начале ХХ века, также их научили играть в бильбоке и бирюльки, сообщается на сайте администрации округа.

Традиционно группы молодежи из-за рубежа по программе фонда «Интеркультура» (AFS России) посещают Москву и Московскую область, в том числе Подольск. Основная цель программы – это межкультурное обучение и глобальное образование, дающее молодым людям знания, необходимые для жизни и эффективной работы в любой точке земного шара, способствующее развитию личности, воспитанию толерантности, уважения к другим культурам и жизненным ценностям.

«В микрорайоне Климовск программу фонда сопровождает преподаватель школы №5 Светлана Щербакова. Гости из Италии, Германии, Японии, Турции, Испании начали знакомство с историей Подольского края с Климовского историко-краеведческого музея. Молодежь за несколько дней пребывания в Подольске не только ощутила русское гостеприимство в принимающих семьях, но и узнала в музее о старинных предметах труда, быте крестьян в конце XIX–начале ХХ века, научилась играть в бильбоке и бирюльки», – говорится в сообщении.

По словам сотрудников Климовского историко-краеведческого музея, гости с огромным интересом пытались понять, как действовали предметы труда в старину. Особый интерес у гостей вызвало звучание пластинки патефона. Традиционно узнаваемым экспонатом стал для гостей бюст Владимира Ленина работы известного советского скульптора Василия Керенского. Также ребята познакомились с экспозицией о жизни и судьбе корреспондента «Московского комсомольца» климовчанина Дмитрия Холодова.