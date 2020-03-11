РИАМО -11 мар. Статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов рассказал, что цены на бензин в России не вырастут и не упадут после падения нефтяных котировок, сообщает ТАСС.

«Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно», - сказал Сазанов.

Этого же мнения придерживается министр энергетики России Александр Новак. Он напомнил, что стабильность цен на бензин помогает сохранять специальный демпфирующий механизм, который нивелирует изменение цен на мировых рынках в стоимости топлива.

Нефтяные котировки падают с прошлой недели на фоне того, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сокращения добычи после марта. Серьезный обвал цен на нефть произошел 9 марта. Тогда «черное золото» упало в цене на 30% - до 31 доллара за баррель.