РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. Почти трехкилометровая пробка образовалась в среду днем на трассе А-107 в подмосковном Подольске, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 14:00 на трассе А-107 образовалась пробка длиной около 3 километров. Движение затруднено от съезда с Симферопольского шоссе до поворота на Дорожную улицу. Средняя скорость движения составляет 7 километров в час. Также в сервисе отмечается, что данный автодорожный участок является аварийно-опасным.

Помимо этого, движение затруднено на улицах Кирова, проспект Ленина, Большая Серпуховская, Стекольникова и других.