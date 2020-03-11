РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 мар. С начала апреля текущего года начнется продажа путевок в детские летние оздоровительные лагеря отдыха «Лесная сказка» и «Юнармеец», расположенные на территории городского округа Щелково, сообщается на сайте администрации округа.

«Отдых ребенка в лагере «Юнармеец» по льготной путевке обойдется родителям в 24 650 рублей, по обычной цене – 34 650 рублей. В «Лесной сказке» льготная цена – 17 300 рублей, обычная – 27 300 рублей», – говорится в сообщении.

Льгота по путевке составляет 10 тысяч рублей. Для ее получения необходимо предоставить один из трех документов: справку с места учебы ребенка в общеобразовательном учреждении городского округа Щелково, документ, подтверждающий проживание ребенка или родителя на территории округа, или справку с места работы одного из родителей, если он является сотрудником государственного или муниципального учреждения, расположенного на территории округа.

Приобрести путевки можно в центре «Лесная сказка» по адресу: город Щелково, улица Супруна, дом №2 и в лагере «Юнармеец» по адресу: поселок Свердловский, Монинское шоссе, владение 2.

Для оформления путевки родителям понадобится паспорт заявителя, паспорт или свидетельство о рождении ребенка, медицинский полис, СНИЛС. Также им рекомендуют заранее подготовить копии этих документов.