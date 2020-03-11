РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 мар. В подмосковных Люберцах произошло задымление на крыше одной из электричек, сообщила «РИАМО в Люберцах» сотрудница службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги (МЖД).

Инцидент был зафиксирован 10 марта в 06:55.

«На станции Люберцы-1 Казанского направления МЖД было обнаружено задымление на крыше одного из вагонов пригородного электропоезда. Локомотивная бригада оперативно ликвидировала задымление средствами пожаротушения, имеющимися в поезде», – сказала сотрудница.

Она добавила, что на движение других поездов ситуация не повлияла. Причины возникновения задымления устанавливаются.

«Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства», – заключила собеседница.