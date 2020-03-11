РИАМО - 11 мар. В Подмосковье 12 марта пройдет тематический прием граждан, в ходе которого жители Московской области смогут получить ответы на вопросы о комплексном благоустройстве территорий в регионе.

Прием граждан по вопросам комплексного благоустройства территорий пройдет 12 марта с 10:00 до 17:00 в министерстве благоустройства Московской области по адресу: город Москва, улица Кулакова, дом 20, строение 1Л. Справки можно получить по телефону 8-498-602-02-22, добавочные 43-308, 43-313.

Также жители смогут получить ответы на вопросы в приемной правительства Московской области по адресу: город Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2. Телефон - 8 (498) 602-31-13.

Тематические приемы состоятся в органах местного самоуправления округов Московской области, общественных приемных исполнительных органов государственной власти Подмосковья в округах. Информация о месте проведения встречи размещается на официальных сайтах администраций округов.

Прием проводится в соответствии с утвержденным губернатором Московской области графиком проведения тематических и областных приемов граждан.